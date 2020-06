Weltrekordjagd in der Steiermark

Der Traum vom Weltrekord lebt wieder auf am Kulm in der Nähe von Bad Mitterndorf in der Steiermark. Den bislang einzigen Weltrekord auf österreichischem Boden hatte dort der Deutsche Peter Lesser im Jahr 1965 mit 145 Metern aufgestellt.

Nur fünf Schanzen (gilt ab einer Hillsize von 185 Metern und einem K-Punkt von mindestens 145 m) gibt es auf der Welt, die Skispringer zu Fliegern werden lassen. Der Weltrekord liegt derzeit bei 246,5 Metern und wird seit dem Jahr 2011 vom Norweger Johan Remen Evensen gehalten, der im Jahr darauf mit 26 Jahren seine Karriere beendete. Mit dem Ausbau der Flugschanze im norwegischen Vikersund ist die Weitenjagd in eine neue Dimension vorgestoßen. Davor hatte von 1984 bis 2005 nur der Bakken in Planica für Weltrekorde getaugt.

Am Kulm ist Gregor Schlierenzauer seit 2009 mit 215,5 Metern Rekordhalter. Diese Marke kann er heute überbieten: Österreichs seit gestern 25-jähriger Überflieger wird um 16 Uhr (live ORF eins) die neue Schanze einfliegen. "Für mich ist es eine große Ehre und Freude, der Erste zu sein, der nach dem neuerlichen Kulm-Umbau offiziell in die Luft geht", sagt der Tiroler.