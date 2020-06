Rückkehr nach fünfeinhalb Jahren Pause

Das Weltcup-Finale des Winters 2008/’09 war der Schauplatz der letzten Alpin-Rennen der Herren in Åre. Die Kleinstadt in Westschweden, 2019 wieder und 2007 zuletzt WM-Ausrichter, hat sich für die laufende Saison eine neue Flutlichtanlage gegönnt. Und diese ist ein Argument gewesen, dass die 1400-Einwohner-Gemeinde den Zuschlag als Ersatzort für die ursprünglich in Frankreich vorgesehenen Weltcuprennen erhalten hat.

Zu wenig Schnee in Val d’Isère (Herren), zu wenig auch in Courchevel ( Damen) – genug Schnee und Minusgrade in Åre. Am Freitag machen die Damen mit ihrem Riesenslalom den Anfang (10 Uhr/13 Uhr, live ORF eins), es folgen die Herren mit ihrer Riesenslalom-Premiere unter Flutlicht (16 Uhr/19 Uhr, live ORFeins).