Weißrussland und Frankreich im WM-Viertelfinale

Gastgeber Weißrussland, Außenseiter Frankreich und der zwölffache Champion Tschechien haben sich am Montag für das Viertelfinale der Eishockey-WM qualifiziert. Die Weißrussen setzten sich am Montag in Minsk 3:1 gegen Lettland durch.

Dank des Doppelschlags von Geoff Platt und Michail Grabowski in der 9. Minute sowie des Treffers von Sergej Kostizyn eine Sekunde vor Schluss zogen die Weißrussen zum ersten Mal seit 2009 in die Runde der letzten acht ein. Dank eines 6:2 gegen Dänemark sicherten sich die Franzosen erstmals seit 19 Jahren wieder einen Platz in der K.o.-Runde. Von dem Erfolg profitierten auch die Tschechen.

Zum überragenden Akteur der Franzosen avancierte Stürmer Stephane da Costa mit zwei Treffern (51., 56.) und zwei Assists. Die Equipe Tricolore hatte bei der umstrittenen WM-Premiere in Weißrussland mit Siegen über Kanada und Slowakei überrascht.