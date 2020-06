Der Ski-Zirkus macht in Levi Station

Mikaela Shiffrin fühlt sich wohl in Lappland. Zwei Mal trat die 19-jährige Weltmeisterin und Olympiasiegerin aus den USA bisher zum Slalom-Saisonauftakt in Levi an. Zwei Mal grinste sie danach vom Siegespodest. Vor einem Jahr vom obersten Treppchen. "Es ist so eine tolle Atmosphäre dort, fast ein bisschen wie Weihnachten", sagt Shiffrin, die im hohen Norden nicht nur sportliche Ziele, sondern auch eine tierische Mission verfolgt. "Ich möchte mein Rentier besuchen", sagt die Ausnahme-Könnerin, die als Levi-Siegerin im Vorjahr ihr eigenes Rentier bekam, das sie "Rudolph" nannte.

Für Österreichs Damen beginnt mit dem ersten Weltcup-Slalom der Saison am Samstag (10 und 13 Uhr) die Ära nach Marlies Schild. Michaela Kirchgasser, Nicole Hosp, Bernadette Schild und Kolleginnen bereiten sich auf das erste Rennen nach dem Karriere-Ende der Slalom-Königin in Schweden vor. Wie auch der Vorjahressieger und Rentier-Besitzer Marcel Hirscher oder der 19-jährige Marco Schwarz. Der Kärntner wird am Sonntag unter finnischem Flutlicht sein Weltcup-Debüt geben.