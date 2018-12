Warum Mikaela Shiffrin alle Rekorde bricht

Mikaela Shiffrin ist schon ganz vorne. Gestern gewann sie zum 15. Mal in einem Kalenderjahr – Rekord; sie holte ihren 36. Slalom-Sieg – Rekord von Marlies Raich überboten; sie überflügelte mit ihrem 51. Weltcup-Erfolg Alberto Tomba. „Ich jage keine Rekorde“, sagt Shiffrin. „Aber Rekorde müssen gebrochen werden. Denn das bedeutet, dass mit unserem Sport etwas weitergeht. Vielleicht kann ich mit meinen Rekorden einmal junge Athleten inspirieren, so wie mich Marlies früher inspiriert hat.“

Stellen sich dann doch zwei Fragen: Was macht die Klasse dieser Ausnahmekönnerin aus? Und weshalb ist sie nicht zu stoppen?

Die Nervenstärke

Shiffrin will immer gewinnen. Doch Druck legt sie sich nicht auf, stets bleibt sie locker. „ Mikaela hat eine extreme Ruhe in dem, was sie macht“, sagt Anna Veith über ihre Konkurrentin. „Bei jedem Rennen zu funktionieren, ist sehr besonders. Ich wünsche ihr, dass sie sich dabei nicht aufarbeitet, das kann auch passieren. Wenn nicht, werden wir noch viel sehen von ihr.“

Das Talent

Schon vor zehn Jahren erkannten Experten, dass Mikaela Shiffrin eine ganz besondere Skifahrerin werden wird. Heute genügt ihr bereits ein für ihre Verhältnisse durchschnittlicher Lauf, um ganz vorne zu sein. „Sie muss gar nicht immer alles riskieren“, sagt ÖSV-Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum. So nimmt sie manchmal Tempo raus, um Passagen fehlerfrei zu passieren. Danach zündet sie den Turbo.