Hirscher ließ zwei Football-Stars hinter sich

Mit Gold in der WM-Abfahrt von Schladming hatte sie 2013 ihr Karriere-Highlight, davor und danach gab es viele Rückschläge. Am Dienstag hat Marion Rolland nun das Ende ihrer Ski-Laufbahn verkündet. Die 32-jährige Französin hatte die Saison nur unter großen Knieschmerzen bestreiten können, in Cortina riss dann erneut ein Kreuzband, damit war der Traum von der Titelverteidigung in Colorado zu Ende – nun ist es auch ihre Ära auf Skiern.