Vorhang zu und Bühne frei

Freier Eintritt war bei der Ski-WM in Vail. Die Organisatoren wollten mit dieser Gratis-Aktion den Skisport im Land der scheinbar begrenzten Möglichkeiten in die Erfolgsspur bringen. Eine solche Aktion wäre bei der nordischen WM undenkbar. Die sportbegeisterten Skandinavier übernachten sogar im Freien in Zelten, um ein Langlaufrennen live verfolgen zu können. Die Besucher bekommen für Tageskarten zu Preisen von 22 bis 69 Euro bis zu vier Bewerbe geboten.

Elf Medaillenentscheidungen gab es in Vail, 21 werden es in Falun sein. Weil die Skispringerinnen seit 2009 bei der WM abheben dürfen.

Was derzeit recht ähnlich ist: Die angenehmen Temperaturen, die bei Großereignissen im Winter nicht immer an der Tagesordnung sind. Sind es in Vail derzeit um zehn Grad plus untertags, so sind es in Falun derzeit nur wenige Grad weniger. Das freut die Zuschauer, zaubert aber oft Sorgenfalten in die Gesichter der Veranstalter – nicht so in Schweden. "Es ist alles bestens präpariert. Die WM kann beginnen", sagte Kommunikations-Chefin Katarina Medveczky .