Vor Herren-Slalom: Schwarz ist bereit für den Härtetest

Wann immer Marco Schwarz in den letzten Wochen auf seine Rolle als möglicher Nachfolger von Marcel Hirscher angesprochen wurde, hatte der Kärntner die gleiche Antwort parat. „Das ist für mich eine Comeback-Saison“, stellte der 24-Jährige klar und schob so gleich einmal den Druck zur Seite.

Der dreifache Medaillengewinner von Åre mag ja dank seiner Allround-Qualitäten in absehbarer Zeit einmal ein Kandidat für die große Kristallkugel sein, im Moment hat für ihn der Gesamtweltcup aber keine Priorität. Für Marco Schwarz geht’s vielmehr darum, nach einem Kreuzbandriss, der ersten schweren Verletzung in seiner Karriere, wieder im Weltcup Fuß zu fassen. Und der erste Schritt soll bereits heute im ersten Saison-Slalom in Levi (10.15 und 13.15 Uhr, live ORFeins) gelingen.