Vonn will bis Olympia 2018 weitermachen

Die derzeit verletzte Skirennfahrerin Lindsey Vonn will bis zu den Olympischen Winterspielen 2018 weitermachen. Sie werde noch vier Jahre dabei sein, schrieb die Vancouver-Olympiasiegerin aus den USA am Dienstag auf Twitter. Anlass war eine besorgte Nachricht, sie solle nach den zahlreichen Rücktritten der vergangenen Wochen ihre Karriere nicht auch noch beenden.

So leicht werde man sie nicht los, meinte Vonn. Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin verpasste Olympia 2014 in Russland wegen einer schweren Knieverletzung. Für die kommende Saison mit der Heim-WM in Vail und Beaver Creek im Februar 2015 als Höhepunkt will Vonn wieder fit sein. Die Winterspiele 2018 finden in Pyeongchang in Südkorea statt.