Vonn erneut überragend, Hütter Dritte

Nach ihrem 35. Abfahrtssieg fehlt Vonn nun nur noch ein Erfolg auf die Weltcup-Rekordmarke der Salzburgerin Annemarie Moser-Pröll in der Königsdisziplin. Doch vorerst gilt ihr Augenmerk dem Super-G am Sonntag, an dem sie nach 2011 und 2012 ihr drittes Lake-Louise-Triple perfektmachen will. "Ich muss mich auf jedes Rennen fokussieren, um die Ziele für den Moment nicht zu verlieren. Wenn ich dann mit meiner Karriere fertig bin, dann kann ich aber hoffentlich zurückschauen auf meine Rekorde."