Vonn aus Spital entlassen

Im US-Damenskiteam herrscht nach der Entlassung von Lindsey Vonn aus dem Krankenhaus Erleichterung, das Rätselraten geht aber weiter. Die Olympiasiegerin war wegen starker Darmschmerzen in eine Klinik ihrer Wahlheimat Vail in Colorado eingeliefert worden und hatte diese erst Mittwoch (Ortszeit) wieder verlassen. Ihren Auftritt bei der großen Präsentation des US-Skiteams am Donnerstag in Vail sagte Vonn aber dennoch ab. Ob und wann die 28-jährige Ausnahme-Skifahrerin wieder auf Ski steigen kann, ist derzeit ungewiss.

Auch in der Chefetage des US-Skiteams gab man sich ratlos. "Es war eine schwierige Zeit. Als wir sie im Krankenhaus besuchten, hat sie gar nicht gut ausgesehen", berichtete der österreichische Alpinchef des US-Teams, Patrick Riml. Erst nachdem die Ärzte die Dosis eines bestimmten Antibiotikums erhöhten, trat Besserung ein. Zumindest auf die Medikamente sprach Vonn also letztlich gut an, die Ursachen für ihren Zustand sind freilich weiterhin mysteriös. "Wir können noch gar nichts sagen, die medizinischen Tests waren nicht sehr aufschlussreich", ergänzte Vonns ebenfalls aus Österreich kommender US-Damenchef Alexander Hödlmoser.