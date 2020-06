Vonn auch im Training unschlagbar

US-Ski-Superstar Lindsey Vonn will bereits am Samstag ihren Rekord an Weltcup-Siegen auf 64 schrauben. Die 30-Jährige markierte am Donnerstag im ersten Abfahrtstraining in St. Moritz in 1:48,26 Minuten überlegene Bestzeit. Die zweitplatzierte Südtirolerin Johanna Schnarf lag bereits 0,64 Sekunden hinter Vonn.

Als beste Österreicherin landete Mirjam Puchner auf Platz fünf. Daneben kamen aus dem ÖSV-Team noch Nicole Hosp als Neunte und Elisabeth Görgl als Zehnte in die Top Ten. Anna Fenninger verlor hingegen 2,26 Sekunden auf Vonn und musste sich mit Rang 19 begnügen.