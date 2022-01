62 Herren und 42 Frauen: Das sind Österreichs Olympia-Starter

Das Österreichische Olympische Komitee wird mit 42 Athletinnen und 62 Athleten zu den Olympischen Spielen nach Peking aufbrechen. Die Teamgröße von 104 bedeutet einen Aktiven weniger als vor vier Jahren in Pyeongchang, damals wurden 14 Medaillen (fünf in Gold, drei in Silber und sechs in Bronze) gewonnen. Ski-Star Matthias Mayer, die Snowboarderinnen Anna Gasser und Julia Dujmovits sowie Rodler David Gleirscher sind nach ihren vergangenen Titelgewinnen wieder mit dabei.