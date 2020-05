Andreas Nödl wurde am 27. Februar 1987 in Wien geboren. Aufgewachsen ist er in Floridsdorf, beim WEV begann mit dem Eishockeyspielen.



Nödl spielte bereits mit 16 in Österreichs zweiter Liga. 2004 wechselte er in die USA zum Juniorenteam Sioux Falls. 2006 kam er an die St. Cloud State University. Am 21.10. '08 gab er sein NHL-Debüt für die Flyers.