Die Auswärtsserie der Capitals hält auch in Bozen

Neun Auswärtsspiele haben die Vienna Capitals in dieser Saison bestritten, neun Mal konnten sich die Wiener in der Fremde durchsetzen. So auch am Freitagabend bei Titelverteidiger Bozen. Was souverän klingt, war in Südtirol ein hartes Stück Arbeit – erst in der 59. Minute erlöste Hartl die Gäste mit dem Treffer zum 4:3.

Drei Mal war das Team von Trainer Tom Pokel, der erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, in Führung gegangen. Drei Mal schaffte Bozen den Ausgleich. "Wir haben mit dem späten Siegestor das glücklichere Ende gehabt", musste Assistenz-Trainer Phil Horsky zugeben, der mit der Leistungssteigerung seiner Mannschaft aber sehr zufrieden war. Der Tabellenführer aus Wien hatte in der Liga zuhause drei Spiele in Folge verloren, inklusive Champions Hockey League waren es sogar fünf erfolglose Partien.

Verfolger Salzburg hatte beim 3:0 in Villach weniger Mühe. Österreichs Meister begann gegen den VSV äußerst druckvoll, musste zunächst aber das Verletzungs-Aus von Kutlak nach einem Unterluggauer-Schuss an den Helm verdauen. Außerdem hatten die Gäste auch bei einem Stangenschuss Pech. In der Schlussminute des ersten Drittels nützte dann Beach einen Konter zum verdienten 1:0. Danach hielt der zuletzt zu Hause viermal siegreich gewesene VSV gegen die spielerisch überlegenen Gäste mit viel Kampfgeist besser dagegen, in der Schlussphase sorgte Salzburgs Kapitän Trattnig mit einem Doppelschlag aber noch für klare Verhältnisse.

Dornbirn kam nach bis dato insgesamt neun Niederlagen gegen Linz zum allerersten Erfolg. Für die Black Wings war das 0:4 die bereits fünfte Auswärtsniederlage en suite. Die Tore erzielten schon im ersten Drittel Di Benedetto und Bombach sowie in den Schlussminuten D'Alvise und erneut Bombach.