Vienna Capitals holen kanadischen Verteidiger

Mit dem Defensivspieler besetzt der Eishockey-Club den zweiten Legionärs-Platz. Der 30 Jahre alte Prapavessis spielte in den letzten Jahren in Dänemark und Norwegen und verfügt auch über Qualitäten im Aufbauspiel. In Skandinavien kam er in 127 Spielen auf 26 Tore und 82 Assists.