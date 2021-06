Deutschland beeindruckte bei der WM, die Rangliste sorgt für Ärger

Österreich, das sich bei der Olympia-Qualifikation für 2014 noch gegen die Deutschen durchgesetzt hatte, fiel auf Rang 18 zurück.

"Das ist nicht fair"

Dass es heuer Punkte für die Weltrangliste gibt, ist eine dieser seltsamen Ideen des Weltverbandes, der unterhalb der A-WM alle Turniere absagte. Somit konnten nur die 16 WM-Teilnehmer Punkte sammeln. Österreich und die anderen B-Nationen hingegen nicht. „Das ist nicht fair. Wir hätten uns gerne für die WM 2019 rehabilitieren wollen“, sagt Teamchef Roger Bader, der in Riga Spiele beobachtete.

Sehr gut gefallen hat ihm die deutsche Mannschaft: „Alle vier Linien hatten viel Eiszeit. Sie waren defensiv sehr gut, die kämpferische Leistung war unglaublich. Das war auch gut gemacht von den Coaches.“

Aber dem Turnier haben heuer die Top-Stars gefehlt. "Das hat man zum Beispiel an der russischen Mannschaft gesehen. 2019 in der Slowakei war ein Top-Star wie Kowaltschuk nur in der vierten Linie", sagt Bader. Das könnte den mittelständischen Teams geholfen haben.

Nächstes Ziel: Olympia

Für Österreich geht es von 26. bis 29. August in Bratislava gegen die Slowakei, Weißrussland und Polen um ein Ticket für Olympia 2022. Das junge Team, das beim Turnier in Ljubljana aufzeigte, werde nicht durch die daheimgebliebenen Routiniers ersetzt. „Es wird eine gute Mischung geben“, kündigt Bader an.