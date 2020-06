Vienna Capitals gewinnen in Bozen

Der KAC und die Graz 99ers wahrten in der Erste Bank Eishockey-Liga die Chance auf eine Teilnahme am oberen Play-off. Die Klagenfurter feierten am Freitag in der 39. Runde einen 6:1-Auswärtssieg über Dornbirn und dürfen damit ebenso noch auf die „Pick Round“ der besten sechs Teams hoffen wie die Steirer nach einem 4:2 bei Fehervar.

Die Vienna Capitals leisteten beiden Klubs durch ihr 3:1 in Bozen Schützenhilfe. Znaim festigte dank eines 3:0 vor eigenem Publikum gegen HC Innsbruck den fünften Platz, drei Punkte hinter dem VSV, der in Laibach 4:2 besiegte. Den Grazern fehlen derzeit vier, dem KAC sechs Zähler auf die Top-6.

Die Klagenfurter feierten gegen die Dornbirner den vierten Saisonsieg im vierten Duell. Der Erfolg des KAC stand nie infrage - bereits nach 26 Minuten führten die Gäste mit 4:0. Aufgrund eines starken Mitteldrittels von Znaim war auch das 3:0 der Tschechen gegen stark ersatzgeschwächten Innsbrucker eine klare Sache, womit sie im achten Heimmatch in Folge punkteten und gegen die Tiroler zum vierten Mal en suite auf eigenem Eis siegreich blieben.

Knapper ging es in Szekesfehervar zu, wo den Grazern erst durch den zweiten Treffer von Ganahl zum 4:2 in der 51. Minute die Entscheidung gelang. In Laibach revanchierte sich der VSV dank eines 4:2 für die vorangegangenen zwei Saisonniederlagen gegen das Schlusslicht und darf nun schön langsam für die obere Play-off planen. Noch näher an der „Pick Round“ sind die drittplatzierten Vienna Capitals aufgrund des 3:1-Erfolgs beim Vorjahres-Champion aus Südtirol.