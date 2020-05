Viele Emotionen in Sölden

APA/ROBERT JAEGERAPA9973802 - 26102012 - SÖLDEN -4;STE4;STERREICH: Kathrin Zettel nach einem Training am Rettenbachferner am Freitag, 26. Oktober 2012, in Söldenkommendmmenden Wende findet der Ski-Weltcup-Auftakt mit zwet zwei RiesentorläufeSöl246;ld