Video: NHL-Hoffnung Rossi trifft erstmals in der Vorbereitung

Nach der verpatzten letzten Saison, die er durch eine Corona-Erkrankung vollständig hatte auslassen müssen, will sich Marco Rossi in der neuen Spielzeit ein Leiberl bei den Minnesota Wild in der NHL erkämpfen.

"Ich weiß, wie gut ich bin. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Man muss sich diesen Platz allerdings erst verdienen. Das ist wirklich schwer. Zunächst einmal konzentriere ich mich auf mein Rookie-Camp", hatte der Vorarlberger kürzlich gesagt.

In der Nacht auf Samstag hat er nun einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht und erzielte in einem Testspiel der Iowa Wild, dem Farmteam der Minnesota Wild in der American Hockey League, einen Treffer.