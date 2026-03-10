Österreichs Para-Alpinski-Team jubelte bei den paralympischen Kombinationsbewerben in Cortina d'Ampezzo am Dienstag über die nächsten Medaillen. In der Klasse der sehbeeinträchtigten Frauen gab es gleich zwei Mal Edelmetall.

Den Sieg und damit die bereits zweite Gold-Medaille bei diesen Winterspielen sicherte sich überlegen Veronika Aigner mit Guide Lilly Sammer. Sie verwiesen die Italienerinnen Chiara Mazzel und Nicola Cotti Cottini auf Rang zwei.

Über Bronze jubelte Elina Stary (mit Guide Stefan Winter), die am Vortag im Super-G noch auf dem Weg zur Medaille gestürzt war. Diesmal behielt sie die Nerven und freute sich über ihr allererstes paralympisches Edelmetall.

Hinweis: Die Reise zu den Paralympics in Cortina erfolgte auf Einladung des ÖPC.