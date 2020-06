Verletzung beendet Schairers Medaillentraum

Für Österreichs größte Medaillenhoffnung Markus Schairer ist der Traum von Edelmetall bei den Weltmeisterschaften am Kreischberg geplatzt. Der Snowboard-Crosser zog sich in der Qualifikation am Donnerstag bei einem Sturz im Zielraum eine Kapselverletzung im linken Sprunggelenk und einen Bluterguss zu. Ein Antreten des Vorarlberger im (heutigen) Finale ist daher nicht möglich.

Schairer hatte in der Qualifikation drittbeste Zeit aufgestellt, beim Abbremsen im Zielraum erwischte er eine Welle und überschlug sich. „Es waren ganz blöde Umstände, dass es mich aufgestellt hat. Das wird im Finale interessant, das Ziel ist nicht länger und größer geworden. Der Zielraum ist relativ steil und eisig. Zum Abbremsen ist es mit dem Snowboard auf einer Kante schwieger als mit den Ski auf zwei Kanten“, erzählte er.

Nach der Qualifikation war er noch zuversichtlich gewesen, doch als er die Snowboard-Schuhe auszog, spürte er, dass mit dem Knöchel etwas nicht stimmt. „Als wir im Hotel waren, war der Knöchel sehr dick und blau und heiß und auftreten war schier unmöglich.“ Schairer ließ sich im LKH auf der Stolzalpe untersuchen, gebrochen ist nichts.

Bis ein Uhr in der Nacht und ab halb sieben in der Früh ließ er sich therapieren, ehe er sich eingestehen musste, dass ein Finalantritt unmöglich ist: „Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Es war unmöglich, in den Snowboard-Boot reinzukommen. Und selbst wenn ich reingekommen wäre, hätte ich mir eingestehen müssen, dass es keinen Sinn macht, wenn ich heute an den Start gehe. Ich bin schon oft genug halbschwammig da oben gestanden. Und heute wäre es ums Gewinnen gegangen, und das wäre nicht möglich gewesen.“