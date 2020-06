Vanek wurde wieder auf Eis gelegt

Die Talfahrt der Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL geht ungebremst weiter. Die Wild unterlagen am Sonntag in Chicago den Blackhawks mit 1:4 und mussten damit schon die fünfte Niederlage hintereinander einstecken. Vor 21.809 Zuschauern im United Center blieb Vanek in 15:03 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt.

Nach nur zwei Siegen in den 13 Spielen seit Mitte Dezember ist Minnesota mittlerweile Schlusslicht der Central Division und hat bei Halbzeit des Grunddurchgangs sieben Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze. „Ich habe Vertrauen in die Gruppe“, sagte Wild-Trainer Mike Yeo dennoch. „Wir müssen einen Weg finden, um besser zu werden“, meinte er aber auch.

NHL-Ergebnisse: Chicago Blackhawks - Minnesota Wild (mit Vanek) 4:1, Edmonton Oilers - Florida Panthers 2:4, Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 5:4 n.P.