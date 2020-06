Vanek verpasst mit Buffalo Play-offs

Thomas Vaneks Leid ist Österreichs Freud’: So war es zumindest 2008 und 2009, als der NHL-Star nach dem Verpassen der Play-offs mit seinen Buffalo Sabres das Nationalteam bei der WM verstärkt hat.

Wie damals könnte der Torjäger auch in diesem Jahr das ÖEHV-Team bereichern. Österreich spielt von 15. bis 21. April in Laibach gegen Slowenien, die Ukraine, Großbritannien, Japan und Ungarn um den Wiederaufstieg in die A-Gruppe.

Seit der 1:2-Niederlage Buffalos in Philadelphia in der Nacht auf Freitag ist klar, dass die Post-Season wieder ohne die Sabres in Szene gehen wird. „Ich komme zur WM, wenn ich annähernd zu hundert Prozent fit bin und wenn mir der Klub die Freigabe dafür erteilt“, kündigte der 28-Jährige bereits vor einer Woche an.