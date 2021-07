Vanek und Raffl kommen unter die Räder

Thomas Vanek war in seinem 700. NHL-Einsatz im Grunddurchgang kein Sieg vergönnt. Der ÖEHV-Star erlitt am Samstag mit Minnesota Wild bei den Dallas Stars ein 1:7-Debakel, sein siebenter Saisontreffer zum 1:5 im Powerplay war da kein Trost. Michael Raffl kassierte mit den Philadelphia Flyers bei den New Jersey Devils eine 2:5-Niederlage.

Vaneks Formkurve zeigt zwar etwas nach oben - nach schwachem Beginn bei Wild kam er in den jüngsten zwölf Matches auf fünf Tore und fünf Assists - seinem Team fehlt aber die Konstanz. Einen Tag nach dem 3:1 gegen Toronto schlitterte Minnesota gegen den Konkurrenten im Kampf um einen Play-off-Platz in eine hohe Niederlage. "Wir hatten kein Tempo in unserem Spiel. Sie waren gut und wir haben armselig gespielt", meinte Wild-Trainer Mike Yeo.

Jaromir Jagr durfte ein Monat vor seinem 43. Geburtstag hingegen über einen Triple-Pack jubeln. Der erfolgreichste aktive Torschütze der NHL - Jagr ist Nummer 7 der ewigen Bestenliste - war der Matchwinner für die Devils gegen das Raffl-Team Philadelphia. Mit seinem 15. Hattrick in der NHL, dem ersten seit fast neun Jahren, avancierte der legendäre Tscheche zum ältesten Spieler der Profiliga mit drei Toren in einem Match.