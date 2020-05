Vanek trifft beim Derbysieg

Die New York Islanders gewannen am Dienstag im Madison Square Garden das New Yorker Stadtderby gegen den Lokalrivalen Rangers mit 5:3. Islanders-Coach Jack Capuano wollte seine Top-Sturmlinie mit Thomas Vanek nach dem 0:2-Rückstand schon umstellen, war aber am Ende froh, es nicht getan zu haben: Vanek steuerte den Assist zum 2:3 und das Powerplay-Tor zum 4:3 bei.

Der 30-Jährige lieferte in der 34. Minute seine 27. Vorlage der Saison zum 2:3-Anschlusstreffer, McDonald glich noch im Mitteldrittel aus. Ein Wechselfehler der Rangers, die zu viele Spieler auf dem Eis hatten, eröffnete den Islanders in den letzten fünf Minuten eine Powerplay-Chance. Tavares (drei Assists) lenkte den Puck zu Vanek weiter, der umkurvte den Keeper und schoss 4:38 Minuten vor Ende zu seinem 18. Saisontreffer ein. Der Österreicher hat seit 20. Dezember in 17 Spielen nur einmal keinen Scorerpunkt verbucht und in dieser Zeit 23 Punkte (acht Tore/15 Assists) erzielt.

Die Islanders, für die Nielsen sieben Sekunden vor dem Ende ins leere Tor das 5:3 erzielte, drehten damit einmal mehr ein Match. Sie gewannen bereits zum achten Mal nach einem Zwei-Tore-Rückstand – öfter als jedes andere Team. „Das Überzahlspiel lief großartig für uns, das hat uns heute die Partie gewonnen“, erklärte Vanek. Den Islanders fehlen noch fünf Punkte auf einen Play-off-Platz.