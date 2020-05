Thomas Vanek muss wegen einer Oberkörper-Verletzung pausieren. Der österreichische Eishockey-Star fehlte den Buffalo Sabres am Samstag im Heimspiel NHL gegen die New Jersey Devils. Vanek ist mit 27 Punkten (12 Tore, 15 Assists) drittbester Scorer der Liga.

Buffalo-Trainer Ron Rolston hoffte, dass Vanek schon am Sonntag in der Partie bei den New York Rangers wieder dabei sein kann.