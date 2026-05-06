Hirscher-Firma Van Deer holt eine Olympia-Medaillengewinnerin ins Team

Am Dienstag verkündete der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher in einem Instagram-Video den Einstieg seiner Ski-Marke Van Deer in den Frauen-Skirennsport. Die Aufgabe sei groß gewesen, da u.a. die Skier kürzer seien. „Trotzdem geht es um das Gleiche, dass man vom Start bis ins Ziel so schnell wie möglich ist.“

Am Mittwoch wurde dann die erste Athletin bekanntgegeben: Die Technik-Spezialistin Paula Moltzan gewann zuletzt in der Team-Kombination in Mailand-Cortina Olympia-Bronze. Ebenfalls Bronze holte die heute 32-Jährige im Vorjahr bei der WM in Saalbach im Riesentorlauf. "Ein Traum", kommentierte sie auf Instagram. "Es fühlt sich ikonisch an, die erste Frau bei Van Deer zu sein. Das macht mich richtig stolz."