Glamouröses Comeback von Lindsey Vonn auf dem roten Teppich
Mit einem kleinen Gehstock, aber ohne Krücken legte Skistar Lindsey Vonn bei der Met-Gala in New York einen glamourösen Auftritt hin. Etwa drei Monate nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d"Ampezzo posierte die 41-Jährige strahlend für die Fotografen. "Das ist sozusagen meine Comeback-Party - ich kann unter Menschen sein, ein wunderschönes, feminines Kleid tragen und zum ersten Mal meine Krücken beiseitelegen", sagte Vonn der Vogue.
"Ich war so lange isoliert"
Das Kleid, mit dem Vonn im Metropolitan Museum of Art auftrat, hatte der Designer Thom Browne entworfen. "Danke, dass ich mich wie eine Prinzessin fühlen konnte. Es war eine magische Nacht", schrieb die US-Amerikanerin an den Designer gerichtet bei Instagram. Schon vor der Veranstaltung sagte Vonn: "Ich war so lange so isoliert. Es wird schön sein, von vielen Menschen umgeben zu sein, die ich kenne und die mir am Herzen liegen, und den Abend in dem schönsten Kleid zu feiern, das ich mir vorstellen kann."
Beyonce in einem Skelettkleid von Olivier Rousteing, der seit Kurzem nicht mehr bei Balmain tätig ist.
Erinnert an ihr Halloween-Fest: Heidi Klum fast nicht zu erkennen, inspiriert von der "zeitlosen Schönheit von Veiled Vestal von Raffaelle Monti".
Madonna zeigte sich in Saint Laurent. Anlehnung war das Gemälde The Temptation of St. Anthony. Fragment II von Leonora Carrinton aus dem Jahr 1945.
Cardi B zeigt sich voluminös in Marc Jacobs.
Grazil: Gracie Abrams als Klimt Gemälde in Chanel.
Suki Waterhouse in Michael Kors. Das Kleid wurde von Terracotta Statuen inspiriert.
Kim Kardashian zollt mit dem Outfit Kate Moss auf einem Foto der Nullerjahre Tribut. Künstler Allen Jones schuf das Korsett.
Goldig: Margot Robbie - wie so oft - in Chanel.
Rihanna trägt Maison Margiela Couture by Glenn Martens, ihr Mann ASAP Rocky Chanel, er ist Testimonial der Marke.
Fransig: Teyana Taylor in und mit Haider Ackermann, der für Tom Ford als Chefdesigner fungiert.
Hailey Bieber in Saint Laurent mit Belperron Schmuck.
Griechische Göttin: Kendall Jenner präsentierte sich in Gap von Zac Posen, der sie auch begleitete.
Serena Williams in Marc Jacobs mit Schmuck von David Yurman.
Donatella Versace (in Atelier Versace) und Alessandro Michele, Designer von Valentino.
Designerin Gabriela Hearst und Grace Gummer (Schauspielerin und Tochter von Meryl Streep).
Cher in einer Anlehnung ihres Naked Dress von 1974, entworfen von Burberrry.
Katy Perry mit Maske in einem Kleid von Stella McCartney.
Amanda Seyfried in Prada
Ein märchenhaftes Kleid von Versace für Blake Lively
Zoe Kravitz wie immer in Saint Laurent, sie fungiert als Werbebotschafterin.
Kate Moss zeigte sich in Saint Laurent.
Karlie Kloss wenig einfallsreich in einem Haute Couture Kleid der aktuellen Kollektion von Dior.
Es geht auch ohne Calvin Klein-Look: Sarah Pidgeon in Loewe.
Sarah Paulson in Matières Fécales: Die Kollektion des Labels mit dem Titel „The ONE Percent“ karikierte die prominentesten Gewinner der heutigen Gesellschaft: die Superreichen.
Die Benefizgala, mit der das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums jedes Jahr Millionenspenden sammelt, wurde wieder zum Star-Auflauf: Neben der zuletzt mehrmals operierten und im Herbst vor einem erneuten Eingriff stehenden Vonn kamen weitere Sportstars wie Tennis-Legende Serena Williams, Freestyle-Star Eileen Gu und Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu in extravaganten Outfits. Es sei schön gewesen, Freunde wiederzusehen, schrieb Vonn zu einem kurzen Instagram-Video mit Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson und seiner Frau Lauren Hashian.
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