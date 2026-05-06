New York

Glamouröses Comeback von Lindsey Vonn auf dem roten Teppich

"Ich konnte mich wie eine Prinzessin fühlen", sagte Lindsey Vonn bei der Met-Gala in New York. Sie trat mit einem Gehstock auf.
06.05.2026, 08:29

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Lindsey Vonn bei der Met-Gala in New York City.

Mit einem kleinen Gehstock, aber ohne Krücken legte Skistar Lindsey Vonn bei der Met-Gala in New York einen glamourösen Auftritt hin. Etwa drei Monate nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d"Ampezzo posierte die 41-Jährige strahlend für die Fotografen. "Das ist sozusagen meine Comeback-Party - ich kann unter Menschen sein, ein wunderschönes, feminines Kleid tragen und zum ersten Mal meine Krücken beiseitelegen", sagte Vonn der Vogue.

"Ich war so lange isoliert"

Das Kleid, mit dem Vonn im Metropolitan Museum of Art auftrat, hatte der Designer Thom Browne entworfen. "Danke, dass ich mich wie eine Prinzessin fühlen konnte. Es war eine magische Nacht", schrieb die US-Amerikanerin an den Designer gerichtet bei Instagram. Schon vor der Veranstaltung sagte Vonn: "Ich war so lange so isoliert. Es wird schön sein, von vielen Menschen umgeben zu sein, die ich kenne und die mir am Herzen liegen, und den Abend in dem schönsten Kleid zu feiern, das ich mir vorstellen kann."

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