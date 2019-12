Val-d'Isere-Slalom: Ein US-Nobody zur Halbzeit Sensationszweiter

Der US-Fahrer Luke Winters ist nach dem ersten Durchgang des auf Sonntag verschobenen Herren-Slaloms in Val d'Isere Sensationszweiter (+0,59) hinter dem überragenden Alexis Pinturault (FRA). Der 22-jährige Amerikaner aus Oregon erzielte seine Zeit mit der hohen Startnummer 40. Die Österreicher Michael Matt (5.) und Christian Hirschbühl (6.) gehen mit Podestchancen in den zweiten Durchgang um 12.30 Uhr.

"Ich bin eigentlich nur so gefahren, wie ich es sonst auch mache", sagte Winters, der überrollt wurde von Fernseh- und Printjournalisteninterviews. "Ich hätte nie gedacht, dass ich damit so weit vorne lande. Es ist eine Riesenüberraschung für mich." Kurioserweise ist Winters eigentlich ein Quereinsteiger: "In meiner Jugend bin ich viele Speedrennen gefahren", bei der Junioren-WM 2018 wurde holte er Bronze im Super-G und wurde Neunter in der Abfahrt, im Slalom schied er aus. "Ich habe erst spät mit dem Slalom begonnen, heute bin ich erst meinen sechsten Weltcup-Slalom gefahren" - und erstmals hat er es überhaupt in einen zweiten Lauf geschafft.

Noch mehr Winters

Es könnte sogar dereinst eine Neuauflage erfolgreicher Zwillingsbrüder aus den USA geben: Phil und Steve Mahre hatten in den späten 1970er- bis Mitte der 1980er-Jahre den Skizirkus dominiert, Winters' Bruder Cody fährt ebenfalls Ski. Das Heimskigebiet der beiden ist der Vulkan Mount Hood, und für Luke Winters ist es "eine besondere Ehre, mit solchen Idolen wie Ted Ligety und Tommy Ford in einem Team zu stehen". Auch im Riesenslalom kennt sich der 22-Jährige aus, "mein Fokus liegt aber vorerst auf dem Slalom".

Nicht mehr dabei ist u.a. Clement Noel (FRA). Der zweite französische Lokalmatador schied auf dem schwierigen Hang mit einem stark drehenden Kurs aus. Riesentorlauf-Weltmeister Henrik Kristoffersen (NOR) verlor durch einen Fahrfehler viel Zeit und lag nach 55 von 70 Läufern mit 2,82 Sekunden Rückstand nur auf Platz 27.