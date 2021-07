Vonn im zweiten Abfahrtstraining voran

Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn scheint ihre Topform in das vorweihnachtliche Wochenende mitgenommen zu haben. Die 31-Jährige fixierte am Donnerstag im abschließenden Training von Val d'Isere in 1:44,32 Minuten Bestzeit und gilt nicht nur in der Abfahrt am Samstag als Favoritin. Sie hat auch am Freitag Chancen auf den sechsten Sieg in einer Weltcup-Kombination. Die Österreicherinnen lauern aber.

In der Kombination (Abfahrt 10.30, Slalom 14.00 Uhr/live ORF eins) ist vor allem Michaela Kirchgasser auf einen Spitzenplatz aus. Ihre starke Verfassung im Torlauf hat die Salzburgerin in diesem Winter schon bewiesen. "Alles hängt von der Abfahrt ab", sagte sie daher folgerichtig. "Wenn ich da zwei Sekunden hinter Lindsey bin, ist es nicht unmöglich. 3,5 Sekunden würden vermutlich zu viel sein."

3,56 Sekunden waren es im Donnerstag-Training, Kirchgasser belegte damit Platz 39. Vonn hat den ÖSV-Routinier aber nichtsdestotrotz auf der Rechnung, sieht in der 30-Jährigen eine ihrer größten Rivalinnen für den ersten der zwei Val d'Isere-Bewerbe. Vonn ist sich bewusst, dass ein Kombi-Sieg für sie am schwierigsten zu erreichen ist. "In der Kombination muss ich sicher kämpfen."

Die Top drei der einzigen Kombination 2014/15 sind nicht am Start: Anna Fenninger (AUT) ist verletzt, Tina Maze (SLO) pausiert und Kathrin Zettel (AUT) hat ihre Karriere beendet. Anders sieht es am Samstag (10.30, live ORF eins) in der Abfahrt aus. Denn 2014 hat Vonn auf jener Strecke gewonnen, auf der sie das Rennen 2013 wegen eines im Training erlittenen Kreuzbandrisses nicht beendet hatte. Es folgte eine lange Pause.