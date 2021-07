US-Verband: Pro Vonn-Start

Der Internationale Skiverband FIS kann sich bei seinem Council-Meeting am 2./3. November in Zürich nun doch offiziell mit Lindsey Vonns Bitte, bei der Herren-Weltcupabfahrt in Lake Louise an den Start gehen zu dürfen, befassen. Der US-Skiverband (USSA) hat am Sölden-Wochenende eine offizielle Anfrage an die FIS gerichtet mit der Intention, klärende Gespräche in Gang zu setzen.



Vonn würde gerne als erste Dame an der Herren-Abfahrt in Kanada teilnehmen. Einer Strecke, auf der die beste Abfahrerin der Welt bereits elf Mal gewonnen hat und die als verhältnismäßig "leicht" gilt, weshalb dort traditionell eine Woche später auch die Damen starten.



Prinzipiell ist es für Damen nicht verboten, an Herrenrennen teilzunehmen. Umgekehrt ist es aufgrund der Geschlechtertests Herren nicht erlaubt, bei Damenrennen zu starten. Zumindest kann die FIS nun aufgrund eines offiziellen Ansuchens klären, ob Vonns Vorhaben überhaupt realisiert werden kann. Der US-Skiverband unterstützt prinzipiell die Ideen seiner Sportler, das hatte er im Vorjahr selbst in der Causa des sehr FIS-kritischen Ted Ligety getan.