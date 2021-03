Und noch eine ÖSV-Medaille bei der alpinen Junioren-WM

Die Medaillenjagd der österreichischen Alpin-Junioren wurde auch am dritten und letzten Tag des ersten Teils der Junioren-WM im bulgarischen Bansko fortgesetzt: Der Tiroler Joshua Sturm holte im Slalom Bronze, 0,70 Sekunden hinter dem amerikanischen Sieger Benjamin Ritchie und 0,22 Sekunden hinter dem Schweizer Fadri Janutin.

Damit ging die Erfolgsserie der ÖSV-Herren weiter, nachdem der Vorarlberger Lukas Feurstein ja bereits Silber im Super-G und Gold im Riesenslalom erobert hatte. Am Freitag wurde der 19-Jährige aus dem Bregenzerwald Sechster (+1,52 Sekunden), der Tiroler Armin Dornauer wurde Siebenter (+1,70).

Motiviert durch den Zimmerkollegen

Mit Bestzeit im zweiten Lauf düste Joshua Sturm noch vom siebenten auf den dritten Rang und war nach getaner Arbeit überglücklich: "Nachdem mein Zimmerkollege Lukas Feurstein an den letzten beiden Tagen so abgeräumt hatte, habe ich gedacht, ich muss nachziehen. Dass das nach dem ersten Durchgang noch möglich war, hätte ich mir nicht gedacht", gestand der Pitztaler.

"Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich gefahren bin. Die letzten Rennen war ich immer zu brav unterwegs, jetzt hatte ich die Schnauze voll und habe mir gesagt: Jetzt musst du mal einen auspacken", betonte der 19-Jährige.

In der kommenden Woche sind dann die Damen mit ihrem Teil der Junioren-WM in Bulgarien an der Reihe, wie bei den Kollegen werden heuer nur Super-G, Riesenslalom und Slalom absolviert.