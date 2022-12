Triumph im Massenstart: ÖSV-Star Hauser jubelt über fünften Sieg

"Unglaublich und cool"

Damit siegte sie zum zweiten Mal im Weltcup in einem Massenstart-Bewerb nach WM-Gold im Februar 2021 in Pokljuka. "Ich bin sehr glücklich, so in die Weihnachtspause zu gehen", betonte Hauser. Es habe richtig Spaß gemacht, vor dieser Atmosphäre zu laufen. Dann hielt sie auch noch zwei Lokalmatadorinnen auf Distanz. "Es ist einfach unglaublich und cool", so Hauser.

Ihre Landsfrau Anna Gandler durfte auch lange mit einem Spitzenplatz spekulieren, zwei Fehler im Finish machten ihren Hoffnungen aber einen Strich durch die Rechnung. Am Ende wurde es Rang 19 (+1:25,5 Minuten/3) für die 21-Jährige, die am Samstag mit Rang elf in der Verfolgung ihr bestes Karriere-Resultat geschafft hatte.