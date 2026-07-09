Galt als furchtloser Fahrer: Ex-Ski-Rennläufer (41) überraschend gestorben
Die Ski-Welt trauert um TJ Lanning. Der ehemalige US-Weltcupfahrer ist im Alter von 41 Jahren überraschend gestorben, über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. „Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning“, schrieb das US-Skiteam auf Social Media.
TJ Lanning: Frühes Karriereende nach schwerem Sturz
Lanning galt als furchtloser Fahrer, sein kompromissloser Stil brachte jedoch auch zahlreiche Verletzungen mit sich. Deshalb bestritt der Speedspezialist nur 42 Weltcuprennen, dreimal war er unter den ersten zehn.
Mit nur 25 Jahren musste Lanning nach einem schweren Sturz in Lake Louise im November 2009 seine aktive Karriere beenden. Er verlor die Kontrolle über seine Ski und zog sich dabei einen Halswirbelbruch sowie eine schwere Verletzung am linken Knie zu. Nach seinem Karriereende arbeitete er als Speed-Trainer beim US-Skiteam.
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