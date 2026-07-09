Galt als furchtloser Fahrer: Ex-Ski-Rennläufer (41) überraschend gestorben

Die Ski-Welt trauert um TJ Lanning. Der ehemalige US-Weltcupfahrer ist im Alter von 41 Jahren überraschend gestorben, über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. „Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning“, schrieb das US-Skiteam auf Social Media.

TJ Lanning: Frühes Karriereende nach schwerem Sturz

Lanning galt als furchtloser Fahrer, sein kompromissloser Stil brachte jedoch auch zahlreiche Verletzungen mit sich. Deshalb bestritt der Speedspezialist nur 42 Weltcuprennen, dreimal war er unter den ersten zehn.