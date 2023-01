Tipps von Anna Gasser: Österreichischer Erfolg bei den Jugend-Winterspielen

Österreichs Freestyle-Snowboarderinnen Kristina Holzfeind und Selin Lakatha haben sich am Monte Zoncolan im Big-Air-Finale Gold und Bronze geholt. Holzfeind blieb ruhig und gewann mit einem Cab 720 im dritten und letzten Sprung (Video: Die zweite Fahrerin). Die 15-jährige Kärntnerin sicherte sich mit 156,3 Punkten Platz eins. "Wir wollten am Anfang saubere Sprünge hinstellen und dann am Ende einen drauflegen. Diesen Sprung dann im letzten Run zu stehen, war cool."

Den rot-weiß-roten Triumph machte Selin Lakatha perfekt. Die 16-jährige Steirerin steigerte sich im Finale, zeigte starke Sprünge und holte mit 139,5 Punkten die Bronzemedaille. Zwischen den beiden Österreicherinnen landete Sam Van Lieshout (NED) mit 143,5 Zählern. "Es war einfach unglaublich, ich kann es noch immer nicht glauben. Wir werden diesen Tag bestimmt nie vergessen", so Lakatha.