Tina Maze: Showgirl im Schnee

Vierte, Dritte und Zweite war Tina Maze in den letzten drei Saisonen im Gesamtweltcup, nun scheint es, als wäre die Zeit reif für ihre erste große Kristallkugel: Lindsey Vonn nimmt eine Auszeit, Maria Höfl-Riesch ist nicht in Bestform (der deutsche Alpindirektor Wolfgang Mayer nannte ihre jüngsten Darbietungen "Pille-Palle"), und Kathrin Zettel geht nur in zwei Disziplinen an den Start. "Ich hatte das schon in den letzten drei Jahren im Hinterkopf", sagt Tina Maze, "im Moment funktioniert es sehr gut. Wir sind einen Schritt weiter als im letzten Jahr. In den letzten Jahren hatte ich gute Platzierungen, aber zu wenig Siege."

Nun sind es schon 16 in ihrer Karriere; 1999, mit gerade einmal 15 Jahren hatte sie im Weltcup debütiert und 2002 ihren ersten Erfolg gefeiert – in jenem denkwürdigen Riesenslalom von Sölden, als auch Nicole Hosp und Andrine Flemmen zeitgleich Erste waren. Die Norwegerin hat inzwischen aufgehört, die Tirolerin sucht Form und Konstanz. Und Tina Maze ist in der Hochform ihres Lebens. Im Gesamtweltcup liegt sie 351 Punkte vor Maria Höfl-Riesch, 393 vor Kathrin Zettel und schon 445 vor Lindsey Vonn.