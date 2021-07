Tina Maze auf Rekordjagd

Nun ist sie drauf und dran, die 2000-Punkte-Marke im Gesamtweltcup zu zerbröseln, die Hermann Maier im Jahr 2000 aufgestellt hat: 1694 Punkte hat die Slowenin, 888 mehr als die zweitplatzierte Maria Höfl-Riesch. Heißt: Drei Siege und einmal Platz 25, dann ist der Maier-Rekord ein gewesener. Elf Chancen bleiben Maze dafür: Abfahrt und Superkombi in Méribel (F), Abfahrt und zwei Super-Gs in Garmisch, Riesenslalom und Slalom in Ofterschwang (D) sowie Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom beim Saisonfinale in Lenzerheide (CH).

Sicher, Maze profitiert davon, dass Lindsey Vonn ihrer Krankengeschichte in diesem Winter ein besonders tristes und abschließendes Kapitel hinzugefügt hat (siehe Geschichte unten); es ist auch nicht ihr Schaden, dass Maria Höfl-Riesch nicht und nicht in Fahrt kommt. Doch vor allem sind Tina Mazes Erfolge das Ergebnis einer überaus peniblen und umfangreichen Saisonvorbereitung („ich habe im Sommer so viel gearbeitet wie noch nie, sicher zwanzig, fünfundzwanzig Prozent mehr als früher“) sowie einer riesigen Portion Talent.