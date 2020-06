Vanek schreibt gegen das Ex-Team an

„Zu Beginn der Saison haben wir gute Torhüterleistungen gehabt. Wenn du das hast, geht alles leichter“, erklärte Vanek der Zeitung „ Buffalo News“. „Wir haben gut gespielt. Aber wenn du verlierst, beginnst du auch, ein bisschen Selbstvertrauen zu verlieren.“ Dubnyk soll es dem Team zurückgeben. Als Zwölftem der Western Conference fehlen Minnesota aber immer noch sieben Punkte auf einen Play-off-Platz.

Auf Position zwölf rangieren im Osten auch die Philadelphia Flyers. Das Team des Kärntners Michael Raffl kassierte mit einem 0:4 zu Hause gegen die Vancouver Canucks die zweite Niederlage in Folge. Raffl gab in 13:51 Minuten Eiszeit einen Torschuss ab, blieb aber ohne Scorerpunkt. Am Samstag erhält auch Philadelphia die Chance, in Buffalo Selbstvertrauen zu tanken. Die Sabres haben bereits neun Spiele in Serie verloren.