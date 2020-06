Thomas Pöck vor NHL-Rückkehr

Was lange währt, wird endlich gut. Nach einer starken Saison in der schwedischen Eliteserien bei MODO, hatte sich der Kärntner Thomas Pöck einiges von der sommerlichen Offseason versprochen. Und sein Traum, noch einmal in der stärksten Eishockeyliga der Welt zu unterschreiben, sollte nun auch in Erfüllung gehen.

Der 31-jährige Verteidiger unterschrieb einen mit 550.000 Dollar dotierten Einjahresvertrag bei den Colorado Avalanche. Allerdings handelt es sich bei dem Kontrakt um einen sogenannten Two-Way-Contract. Dies bedeutet, dass sich Pöcks Gehalt, sofern er in die AHL zu den Lake Erie Monsters versetzt wird auf rund 125.000 Dollar reduzieren würde.

Der Mann aus Klagenfurt - zwischenzeitlich war auch über eine Rückkehr zu seinem Heimatverein KAC spekuliert worden - absolvierte bereits zwischen 2003 und 2009 für die New York Rangers und New York Islanders insgesamt 122 Spiele in der NHL. Seine Ausbeute: acht Tore und zwölf Assists.