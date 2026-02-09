Teambewerb nach der Abfahrt: Österreicher sind weit zurück

In Cortina führt nach der Abfahrt das Duo Franzoni/Vinatzer . Dahinter lauern gleich drei Schweizer Duos mit Monney/Yule , Odermatt/Meillard und Von Allmen/Nef .

Der Teambewerb feiert eine olympische Premiere . Bei der WM in Saalbach im vergangenen Jahr hatten die Schweizer das Geschehen dominiert.

Vincent Kriechmayr hatte am Ende 1,25 Sekunden Rückstand und landete auf Rang 7. Sein Partner Manuel Feller muss im Slalom ordentlich Gas geben.

"Ich habe unten eine Vollklatsche kassiert. Es tut mir leid für den Manu. Das war bescheiden."

Das gilt auch für Marco Schwarz, dessen Kollege Daniel Hemetsberger 1,27 Sekunden Rückstand hatte. "Ich habe fertig, Flasche leer. Es war total anstrengend heute. Ich habe alles drinnen gelassen, was drinnen war. Der Blacky hat mir nichts vorgeworfen."

Stefan Babinsky kam mit 1,30 Sekunden Rückstand ins Ziel. Fabio Gstrein kommt später noch zum Einsatz,

Raphael Haaser reihte sich auf Rang acht ein, zeitgleich mit Hemetsberger. Michael Matt soll es dann richten.