Svendsen fehlt im WM-Einzel

Der nach bisher drei Goldmedaillen als Topfavorit geltende Norweger Emil Hegle Svendsen tritt nicht zum Einzelbewerb der Biathlon-WM in Nove Mesto am Donnerstag (17.15 Uhr) an.

Laut einer Mitteilung des norwegischen Teams ist der im Sprint, der Verfolgung und mit der Mixed-Staffel siegreich gewesene Olympiasieger erkältet und verzichtet als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die Staffel und den Massenstart auf den Start.