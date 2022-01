Super-G in Garmisch: Hütter und Brignone siegen ex aequo

Frieren musste niemand beim letzten alpinen Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen in Peking: Acht Grad plus zeigte das Thermometer in Garmisch-Partenkirchen am Sonntagmittag. Auf gesalzener Piste war dennoch ein kühler Kopf gefragt, und den zeigte zunächst eine Italienerin: Federica Brignone, die Gesamtweltcupsiegerin des vorletzten Winters, fand die ideale Mischung aus Risiko und Spurtreue.

Nur eine konnte mit der 31-Jährigen aus dem Aostatal Schritt halten: Cornelia Hütter aus Kumberg im Bezirk Graz-Umgebung. Nach Platz 3 in der Abfahrt am Samstag wurde die 29-Jährige immer schneller und im Ziel wie Brignone mit 1:18,19 Minuten Laufzeit gestoppt.

Es war ein bemerkenswertes Duo, das sich den Sieg teilte: Hier Brignone, die zuletzt mit einem Magen-Darm-Virus gerauft hatte und nun Weltcuperfolg Nummer 19 holte, dort Hütter, die seit ihrem Kreuzbandriss beim Weltcup-Finale 2019 um die Rückkehr zu alter Form kämpfte und nun nach überstandener Corona-Infektion den zweiten Weltcupsieg im Super-G seit Lenzerheide 2016 feiern konnte, ihren insgesamt dritten.

Hütter legte sich im Ziel in den Schnee und wusste gar nicht so recht, wohin mit ihren Emotionen. „Am Samstag war’s voll gut, aber teilweise bin ich einfach nicht gut skigefahren. Heute wollte ich einfach die alte Risiko-Conny mit der neuen Technik-Conny verbinden, ich glaube, das ist mir gelungen.“ Es war der erste österreichische Erfolg in einem Super-G seit dem 29. Februar 2020, als Nina Ortlieb in La Thuile gewann – just in Federica Brignones Heimat. „Es ist cool, ein Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagte Hütter, die „schmähstad“ war. „Irgendwie sind ganz wenige Gedanken in meinem Kopf. Es ist ganz eigenartig.“