Super-G in Cortina: Tamara Tippler Zweite hinter Elena Curtoni

Siebenhofer pausiert

Ramona Siebenhofer, am Samstag noch Zweite in der Abfahrt, verlor die Balance und handelte sich 85 Hundertstelsekunden Rückstand ein, Platz 15 ist als Enttäuschung zu verbuchen. „Ich hab’ schon versucht, die direkte Linie zu nehmen, aber das war dann im Schlussteil zu direkt. In einem Teil, wo es fast bergauf geht, ist das halt fehl am Platz.“

Die nächsten Rennen – Riesenslalom am Kronplatz am Dienstag und Abfahrt und Super-G in Garmisch-Partenkirchen am kommenden Wochenende – lässt die Steirerin aus. „Ich mach’ jetzt ein paar Tage frei und werde dann nach China reisen, denn bei Olympia hab’ ich ein schweres Programm.“