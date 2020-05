Super-G: Gerangel um WM-Plätze

Der Super-G auf der Grödner Saslong ist bereits der vorletzte vor der WM, die in Schladming in 52 Tagen eröffnet wird.

Im Super-G ist das österreichischen Gerangel um Startplätze traditionell am intensivsten und die Aufstellung eines Quartetts für die Trainer am heikelsten, weil sowohl Abfahrtsspezialisten als auch schneidige Torläufer Kandidaten sind.

So hatte Benjamin Raich in Chamonix im vergangenen Februar den Super-G gewonnen und Marcel Hirscher beim Weltcup-Finale in Schladming im März mit Platz drei verblüfft.

In Gröden wird Hirscher nach seinem verpatzten Super-G-Versuch vor zwei Wochen in Beaver Creek nicht starten, während Raich versucht, mit den längeren Latten zu schaffen, was ihm, dem Torlauf-Doppel-Olympiasieger, in seinen Spezialdisziplinen in der neuen Saison bisher versagt geblieben ist: Ein Spitzenresultat.