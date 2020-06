Streitberger Schnellster im letzten Sotschi-Training

Immer wieder Österreich: War in den ersten beiden Trainings für die heutige Weltcup-Premiere auf der Olympia-Abfahrt von 2014 jeweils Hannes Reichelt der Schnellste (erst mit zwei Torfehlern, dann mit einem), so dominierte am Freitag Georg Streitberger. Der Saalbacher lag am Ende der 3495 Meter langen Strecke 31 Hundertstelsekunden vor dem Schweizer Beat Feuz und 63 vor seinem Teamkollegen Joachim Puchner.



Streitberger, 29, freute sich als einer der wenigen über die eisigen Verhältnisse, auf die die Abfahrer in diesem Winter im nagelneuen Skiresort Rosa Chutor erstmals treffen. Andere hingegen fluchten und suchten nach dem richtigen Set-up; der Norweger Kjetil Jansrud spekulierte gar über den Wodkakonsum der Herren, die die Piste mit dem Sprühbalken bearbeitet hatten.