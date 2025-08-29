Nach Rücktritt: Ski-Weltmeisterin Venier wird erstmals Mama

Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Walder erwartet die Tirolerin ihr erstes Kind , wie sie via Instagram verkündete. „Schon während meiner aktiven Zeit war das unser größter Wunsch “, sagte Venier gegenüber der Kleinen Zeitung.

Erst Anfang des Monats hatte Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier ihren Rücktritt aus dem Ski-Weltcup bekannt gegeben . Am Freitag hatte die 31-Jährige erneut neue Nachrichten zu verkünden.

Venier wird Mama: Rücktritt hat sie "keine Sekunde bereut"

Bevor allerdings das Kind auf die Welt kommt, läuten im September noch die Hochzeitsglocken. Der Verlobungsantrag war still und heimlich im Jänner in den eigenen vier Wänden, wie Venier verrät.

Ihren Rücktritt habe sie noch "keine Sekunde bereut", Angst vor dem Gang an die Öffentlichkeit hatte die 31-Jährige dennoch. "Ich habe mich so sehr vor dem Gang an die Öffentlichkeit gefürchtet, weil ich doch sehr viele junge Fans habe", blickt Venier gegenüber der Kleinen Zeitung zurück. Trotz allem sei der Rücktritt eine Erleichterung gewesen: "Wenn ich mir denke, dass jetzt viele nach Chile und Argentinien ins Schnee-Trainingslager fliegen, merke ich, dass es nicht mehr meine Welt ist."