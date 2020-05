Stephan Görgl beendet Karriere

Knapp zwölf Jahre nach seinem Debüt im alpinen Ski-Weltcup hat Stephan Görgl am Donnerstag seine Rennläuferkarriere beendet. "Ich habe viele schöne und bittere Stunden erlebt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich Platz für die Jugend schaffen will", erklärte der 34-jährige Steirer im Rahmen der Weltcup-Rennen in Gröden. Die größten Erfolge Görgls waren seine beiden Weltcup-Siege 2004 im Super G in Beaver Creek sowie 2005 im Riesentorlauf in Lenzerheide.

"Erinnerungen an diese beiden Siege hängen großformatig in meiner Wohnung. Sie erinnern mich an die schönen Zeiten", meinte Görgl. Bei Großereignissen blieb er im Gegensatz zu seiner jüngeren Schwester Elisabeth Görgl (Doppelweltmeistern) und seiner Mutter Waltraud Hecher-Görgl (zweimal Olympia-Bronze) ohne Medaille.

Besonders stolz ist Görgl, dass er es nach einer schweren Knieverletzung im Dezember 2006 noch einmal zurück in die Weltspitze geschafft hat. Damals hatte er sich beim Super-G-Training in Zauchensee bei einem Sturz einen Patellarsehnen-, vorderen Kreuzband- und Innenband-Riss sowie einen Meniskusschaden (Meniskusausriss) zugezogen. "Damals hat fast niemand daran geglaubt, dass ich noch einmal zurückkomme. Aber ich habe es geschafft." Zum fünften und letzten Mal bei einem Weltcup-Rennen auf dem Stockerl stand Görgl dann am 21. Februar 2009 als Zweiter beim Riesentorlauf in Sestriere.