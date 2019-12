Starke Trainingsvorstellung der österreichischen Ski-Damen

Stephanie Venier (0,69) und Elisabeth Reisinger (0,81) kamen ebenfalls in die Top Ten und rundeten ein starkes ÖSV-Ergebnis ab. Die Norwegerin Lie stellte die Bestzeit mit Startnummer 30 auf. Die erste Weltcup-Abfahrt der Damen in dieser Saison wird am Freitag um 20.30 Uhr MEZ gestartet.