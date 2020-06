Stale Sandbech siegt beim Air-&-Style

Piiroinen

Sage Kotsenburg

Die vier besten Fahrer hatten im Super-Finale mit einer, aufgrund des andauernden Schneefalls, immer dicker werdenden Neuschneeschicht zu kämpfen. Sandbech gewann schließlich mit 81,89 Punkten vor(79,39 Punkte),Kadono (72,22 Punkte) und dem Kanadier Sebastian Toutant (43,76 Punkte). Olympiasieger USA ) war bereits in der zweiten Runde gescheitert.

Beim zweiten Stopp der diesjährigen Air + Style Tour trafen insgesamt 24 Fahrer aufeinander. Den Auftakt-Wettbewerb der Tour in Peking im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Norweger Emil Ulsletten gewonnen. Beim Air + Style in Innsbruck musste sich Ulsletten in der dritten Runde Kadono geschlagen geben. Somit führt Sandbech nun in der Gesamtwertung mit 191,89 Punkten vor Piiroinen (163,92 Punkte) und Ulsletten (156,75 Punkte). Das große Tour-Finale soll im Februar in Los Angeles bestritten werden.